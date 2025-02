Ζάλγκιρις σε Γουόκερ: «Σε ευχαριστούμε για τα τεράστια καρφώματα και τον αληθινό επαγγελματισμό σου»

Η Ζάλγκιρις Κάουνας αποχαιρέτησε και επίσημα τον Λόνι Γουόκερ ο οποίος επιστρέφει στο NBA, με μια όμορφη δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από λίγους μήνες παρουσίας του στην Λιθουανία, ο Λόνι Γουόκερ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Ζάλγκιρις Κάουνας έχοντας έρθει σε συμφωνία με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς για να επιστρέψει στο NBA.

Η λιθουανική ομάδα αποχαιρέτησε τον Αμερικανό γκαρντ με μια όμορφη δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευχήθηκε στον ίδιο καλή επιτυχία στη νέα πρόκληση της καριέρας του.

«Σε ευχαριστούμε για τα τεράστια καρφώματα και τον αληθινό επαγγελματισμό σου. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια της Ζάλγκιρις στον Λόνι Γουόκερ.

Σε 19 παιχνίδια στην EuroLeague (εκ των οποίων τα 15 ως βασικός), ο 27χρονος γκαρντ μέτρησε 13.6 πόντους, 45.2% στο δίποντο, 33.1% στο τρίποντο, 85.7% στις βολές, 3.2 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 0.9 κλεψίματα, 1.9 λάθη και 11.3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 22:17' κατά μέσο όρο πάνω στο παρκέ.

.@lonniewalker_4 is moving back to the NBA, as he agreed with the @sixers. ✍️



Thank you for your huge dunks, true professionalism, and good luck in your next chapter. 💚 pic.twitter.com/NGF6mg05AK