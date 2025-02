Ο Λόνι Γουόκερ επιστρέφει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Σίξερς, υπογράφοντας στη Φιλαδέλφεια για δύο χρόνια και 3.7 εκατομμύρια δολάρια.

Η Ζάλγκιρις είναι υποχρεωμένη να κλείσει τη σεζόν χωρίς τον Λόνι Γουόκερ, αφού ο Αμερικανός σκόρερ επιστρέφει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Σίξερς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο Γουόκερ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο για 3.7 εκατομμύρια δολάρια, κάνοντας χρήση του NBA-out.

O 27χρονος γκαρντ σημείωσε 13.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 0.9 κλεψίματα σε 19 συμμετοχές στη EuroLeague με τη Ζάλγκιρις που συνεχίζει από τη 13η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-14 και διεκδικεί τη συμμετοχή της στο Play-In.

O Γουόκερ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στους Σπερς, στους Λέικερς και στους Νετς, έχοντας 9.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 322 αγώνες regular season.

ESPN story on Lonnie Walker IV returning to the NBA on a two-year, $3.7 million deal with the 76ers, giving Philadelphia wing athleticism and scoring punch: https://t.co/Gb4vy5Xs88