Αντετοκούνμπο: «Οι κορυφαίες ομάδες της Euroleague είναι επιπέδου NBA, γιατί όχι αγώνα και στην Ελλάδα» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι θα του άρεσε να έβλεπε αγώνα του NBA στην Ελλάδα ενώ αναφέρθηκε και στο υψηλό επίπεδο της Euroleague σε σύγκριση με το NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην αγωνίστηκε τελικά στο All Star Game του 2025, ωστόσο ο ίδιος είχε την ευκαιρία να απολαύσει όλη την εμπειρία από το Σαν Φρανσίσκο.

Σε δηλώσεις του, μίλησε μεταξύ άλλων για το πόσο πολύ θα του άρεσε να γίνονται αγώνες του NBA σε άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ενώ αναφέρθηκε και στο επίπεδο της Euroleague.

Για το ενδεχόμενο να έπαιζαν οι Αμερικάνοι παίκτες εναντίον των υπόλοιπων στο NBA είπε: «Θα το αγαπούσα αυτό. Νομίζω αυτό θα ήταν το πιο ενδιαφέρον και συναρπαστικό format για το All Star Game».

Στη συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε: «Πάντα ανταγωνίζομαι αλλά νομίζω ότι θα μου δώσει λίγο παραπάνω "χυμό" ώστε να το κάνω, έχοντας παίκτες όπως ο Σέι Γκίλτζιους Ασλεξάντερ, ο Γιόκις, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Γεμπανιάμα, ο Τάουνς ο Σένγκουν. Προφανώς, δεν έχω πει ορισμένους παίκτες που δεν μπορώ να τους σκεφτώ. Το να πήγαινα κόντρα στους καλύτερους παίκτες από τις ΗΠΑ θα ήταν διασκεδαστικό».

Για το ενδεχόμενο να γίνουν αγώνες του NBA εκτός ΗΠΑ: «Θα είναι διασκεδαστικό το να έχεις έναν αγώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στο Παρίσι ή το να έχεις ένα παιχνίδι στην Ελλάδα, προφανώς είναι μία μικρή χώρα, αλλά γιατί όχι. Να έχεις έναν αγώνα στην Κίνα, ένα All Star στην Κίνα και όλοι οι αστέρες να πηγαίνουν εκεί για ένα Σαββατοκύριακο και να παίζουν».

Για το επίπεδο της Euroleague είπε: «Νιώθω ότι η Euroleague είναι ένα τρομερό πρωτάθλημα, με πολύ πολύ ταλέντο. Πιθανό οι κορυφαίες δύο, τρεις, τέσσερις ομάδες της να είναι ομάδες NBA. Ας πούμε για παράδειγμα την ομάδα όπου έπαιζε ο αδερφός μου, ο Παναθηναϊκός, είχαν 9 παίκτες από το NBA. Απολαμβάνω να βλέπω το μπάσκετ της Euroleague περισσότερο από ότι του NBA, αλλά το επίπεδο δεν είναι το ίδιο. Οι καλύτερες ομάδες εδώ, όπως οι Νάγκετς, οι Θάντερ, οι Σέλτικς, θα κατέστρεφαν πολλές από τις ομάδες της Euroleague.

Αν έπαιζαν με τους κανόνες της FIBA, ίσως ορισμένες να είχαν μία ευκαιρία. Αλλά μπορείς να το αλλάξεις και να πεις ότι αν έπαιζαν με τους κανόνες του NBA δεν θα είχαν καμία ευκαιρία».

Reporter: “Would you want to see a competition where NBA teams play Euroleague teams?”



Giannis Antetokounmpo: “Euroleague is an incredible league, very, very talented. Probably the top 2-4 teams are like NBA teams. I enjoy watching Euroleague basketball more than I enjoy NBA… pic.twitter.com/vbUtLwDfbt