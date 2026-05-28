Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να βρίσκεται στα ραντάρ των Σέλτικς αλλά σύμφωνα με έγκυρο ρεπόρτερ του ESPN δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στην έξοδο των Μιλγουόκι Μπακς ωστόσο για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βρεθούν και τα κατάλληλα ανταλλάγματα προκειμένου να ανάψουν τα «Ελάφια» το «πράσινο» φως για την αποχώρησή του από την ομάδα ύστερα από 13 χρόνια.

Μία από τις ομάδες που έχουν ακουστεί έντονα για πιθανό trade είναι και οι Μπόστον Σέλτικς ωστόσο ο έγκυρος Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN δεν φαίνεται να δίνει πολλές πιθανότητες να πάρει «σάρκα και οστά» το εν λόγω σενάριο.

«Ξέρω ότι είναι πολλοί εκείνοι που συνδέουν τον Γιάννη με τους Σέλτικς αλλά δεν έχω ακούσει οτι υπάρχουν σοβαρές συζητήσεις με τους Μπακς» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα στο «ESPN Cleveland» ο οποίος συνέχισε: «Δεν λέω ότι δεν είναι πιθανόν να συμβεί αλλά δεν το έχω ακούσει να κυκλοφορεί το συγκεκριμένο σενάριο στη λίγκα».