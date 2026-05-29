Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί και Άρσεναλ (30/5, 19:00), καθώς έκανε ανάρτηση από τη Βουδαπέστη.

Είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια, όμως τις επόμενες ώρες θα ζήσει την εμπειρία ενός ποδοσφαιρικού τελικού. Και τι τελικού; Του Champions League! O Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη Βουδαπέστη, την έδρα του τελικού, εκεί όπου το Σάββατο στις 19:00 η Παρί Σεν Ζερμέν θα κοντραριστεί με την Άρσεναλ με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο Έλληνας σταρ των Μπακς έκανε ανάρτηση με αρκετές φωτογραφίες από τη Βουδαπέστη και φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο. Μάλιστα δεν παρέλειψε να προβλέψει ποιος θα κατακτήσει την κούπα.

Στήριξε την ομάδα του Αρτέτα με σκορ 2-1. Αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, τότε οι «κανονιέρηδες» θα πανηγυρίσουν το πρώτο Champions League στην ιστορία τους. Λέτε να φέρει γούρι στην παρέα του Ράις, του Σάκα, του Σαλιμπά και του Όντεγκαρντ.