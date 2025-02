Ο Στάνλεϊ Τζόνσον αποτελεί και επίσημα «παρελθόν» από την Εφές, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να τον ευχαριστεί μέσω ανάρτησης της για τις υπηρεσίες του.

Ο Στάνλεϊ Τζόνσον επέλεξε το περασμένο φθινόπωρο να δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη του στα παρκέ της Euroleague φορώντας τη φανέλα της Εφές.

Ωστόσο λίγους μόλις μήνες μετά ο Αμερικανός φόργουορντ αποχωρεί από την Εφές, χωρίς να καταφέρει να κάνει τη διαφορά και να αποκτήσει τον ρόλο που έψαχνε.

Πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στη θυγατρική ομάδα των Λέικερς, με την οποία είχε αγωνιστεί το 2021.

Ο 28χρονος πρώην NBAer είχε αγωνιστεί τη φετινή σεζόν σε 17 αγώνες με τη φανέλα της Εφές έχοντας κατά μέσο όρο 1,9 πόντους, 1,1 ριμπάουντ, 0,3 ασίστ και 0,4 κλεψίματα σε 7':50'' συμμετοχής.

Η ανάρτηση της Εφές

«Το συμβόλαιό που είχε ο Στάνλεϊ Τζόνσον με την ομάδα μας ολοκληρώθηκε εν κοινή συναινέσει. Ο παίκτης αποχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικογενειακούς λόγους και θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για τις προσπάθειές του στον σύλλογό μας και να του ευχηθούμε επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του.

Ευχαριστούμε Στάνλεϊ!».

Ailevi sebeplerden ötürü Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Stanley Johnson ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Stanley'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz. Thank you Stanley! pic.twitter.com/JJYSV2d870

OFFICIAL: South Bay Lakers acquire forward Stanley Johnson. The team sends returning player rights to guard Devonte’ Graham and forward Vincent Valerio-Bodon to @ripcityremix.



🗞️: https://t.co/xjMFFdhrKF pic.twitter.com/pyDUtQ6vdG