Ο Μάικ Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στην Euroleague, έχοντας γίνει πλέον ο πρώτος παίκτης που έχει ξεπεράσει πλέον τους 5.000 πόντους στη διοργάνωση.

Η Μονακό υποδέχτηκε τη Μπασκόνια στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague στο Μόντε Κάρλο, σε ένα ματς όπου στο πρώτο ημίχρονο είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, έχοντας τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 51-35, ωστόσο η συγκεκριμένη αναμέτρηση απέκτησε ιδιαίτερη ιστορική αξία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάικ Τζέιμς χρειαζόταν μόλις 11 πόντους πριν από το τζάμπολ ώστε να σπάσει το φράγμα των 5.000 πόντων στην Euroleague, κάτι που ο ίδιο το κατάφερε πανηγυρικά με εύστοχη βολή, γράφοντας έτσι ένα νέο μεγάλο επίτευγμα στη μεγάλη του καριέρα ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Ο ίδιος είχε γίνει κορυφαίος σκόρερ τον περασμένο Μάρτιο όταν και ξεπέρασε τους 4.455, ρεκόρ που είχε σημειώσει ο νυν προπονητής του, Βασίλης Σπανούλης.

In a league of his OWN 🫡



The first-ever player to reach 5000 career points... 👏 @TheNatural_05 stands alone!#EveryGameMatters pic.twitter.com/H8VpFT5XXc