Ο Μάικ Τζέιμς στρογγυλοκάθισε στην 1η θέση των σκόρερ της EuroLeague ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Μάικ Τζέιμς φόρεσε το στέμμα του. Χρώματος πορτοκαλί, όπως η μπάλα που έχει στα χέρια του. Γεμάτο από μπόλικα πετράδια, τα οποία αντιστοιχούν στα κατορθώματά του. Και στο κέντρο το μεγαλύτερο. Αυτό που τον ονομάζει ως τον κορυφαίο σκόρερ.

Προτού αρχίσει το ματς της Μονακό με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Τζέιμς αναζητούσε μόλις 12 πόντους. Και τους πέτυχε προτού καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ένα δίποντο 3:53 πριν από το τέλος της 2ης περιόδου, ανέβασε τη συγκομιδή του στους 13 πόντους, έκανε το σκορ 38-31 και τον τοποθέτησε στο θρόνο.

👑 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗛𝗔𝗦 𝗕𝗘𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗗𝗘 👑 @TheNatural_05 is the new All-Time leading points scorer in the competition overtaking the legendary Vassilis Spanoulis 👏



Be legendary, be like Mike 💯 #EveryGameMatters pic.twitter.com/SVLFH1a9BC