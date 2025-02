Ο Ζακ Λεντέι πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη νίκη της Αρμάνι επί του Παναθηναϊκού και αναδείχθηκε MVP της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ζακ Λεντέι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague, συμβάλλοντας τα μέγιστα προκειμένου η Αρμάνι Μιλάνο να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-75.

Ο Αμερικανικός φόργουορντ ισοφαρίσε το ρεκόρ καριέρας του σε πόντους (το είχε σημειώσει κόντρα στην Μπαρτσελόνα) με 33 έχοντας 7/10 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη και 6 κερδισμένα φάουλ.

Έτσι, συγκέντρωσε 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης που ήταν αρκετοί για να τον αναδείξουν MVP της αγωνιστικής, για τρίτη φορά φέτος.

