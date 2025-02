Ο Ολυμπιακός είπε την καθιερωμένη του «καλημέρα», τρολάροντας τον Σάσα Βεζένκοβ για τον αυτοκαλάθι που έβαλε κόντρα στην Εφές.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στο παιχνίδι κόντρα στην Αναντολού Εφές με 92-89 για την 24η αγωνιστική της EuroLeague και παρέμεινε μόνος και πρώτος στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης.

Κατά τη δίαρκεια του αγώνα, ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε σε κορυφαίος σκόρερ ωστόσο δεν του έλλειψε και το... blooper. Πιο συγκεκριμένα, ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων», σε μία προσπάθειά του να πάρει αμυντικό ριμπάουντ, έβαλε τη μπάλα στο καλάθι της ομάδας του. Η ομάδα από τον Πειραιά, στην καθιερωμένη «καλημέρα», δεν άφησε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη και ανέβασε το χαρακτηριστικό βίντεο, έχοντας παράλληλα λεζάντα:

«Το ίδιο συναίσθημα με όταν στέλνει το λάθος μήνυμα στη λάθος ομαδική συνομιλία».

Kalimera! ☀️☕️🤣



Same feeling as when you send the wrong message to the wrong group chat! 😬🥵#WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYEFS pic.twitter.com/c0dLXw0mwu