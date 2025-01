Λέικερς: «Λεμπρόν και Μπρόνι Τζέιμς αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στο Skills Challenge»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αμερική, έγινε πρόταση προκειμένου Λεμπρόν και Μπρόνι Τζέιμς να λάβουν μέρος στο Skills Challenge του All Star Game, η πρόταση αυτή όμως απορρίφθηκε, μαζί και με την αντίστοιχη πρόταση ο Μπρόνι να λάβει μέρος στους επίλεκτους της G-League.

Από τις 14 μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί στο Σαν Φρανσίσκο το 74ο All Star Game του NBA, όπως επίσης και τα.... ορεκτικά του. Ο λόγος γίνεται προφανώς για το διαγωνισμό καρφωμάτων, το διαγωνισμό τριπόντων, αλλά και άλλες λοιπές δραστηριότητες-διαγωνισμούς.

Ένας εξ αυτών είναι και το καθιερωμένο τα τελευταία χρόνια Skills Challenge στο οποίο οι παίκτες χωρίζονται σε μικρές ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και ανταγωνίζονται σε ασκήσεις ταχύτητας, ακρίβειας και ευστοχίας.

Μάλιστα το 2022 οι αδερφοί Αντετοκούνμπο είχαν λάβει μέρος, χωρίς όμως να φτάσουν στη νίκη.

Για τον ίδιο διαγωνισμό, σύμφωνα με πληροφορίες του Κρις Χέινς, προσκλήθηκαν φέτος οι Λεμπρόν και Μπρόνι Τζέιμς, η πρόταση αυτή όμως απορρίφθηκε. Την ίδια μοίρα είχε επίσης και η πρόταση στον γιο του Λεμπρόν, Μπρόνι να λάβει μέρος στο all star game ως μέλος των επίλεκτων της G-League.

Sources: Sources: LeBron James and Bronny James turned down opportunity to further make history by being first father-son duo to participate in Skills Challenge at All-Star Weekend. #haynesbriefs https://t.co/AixmhuvbwY pic.twitter.com/newqcQLtFp