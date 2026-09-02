Γουέστμπρουκ και Πολ μετά την απόσυρση, μαγεύουν με alley oop σε υπερπολυτελές γιοτ

Κρις Πολ και Ράσελ Γουέστμπρουκ συνεχίζουν τα μαγικά τους στο μπάσκετ και μετά την απόσυρση τοιυς

Αποτελούσαν για πολλά χρόνια δύο από τους κορυφαίους point guards στη λίγκα. Σίγουρα στο μέλλον Ράσελ Γουέστμπρουκ και Κρις Πολ θα μπουν στο Hall Of Fame, αφού η καριέρας τους στο ΝΒΑ είναι εντυπωσιακή. Το μόνο που τους έλειψε είναι ένα πρωτάθλημα.

Russ και CP3 απολαμβάνουν πλέον τη ζωή μετά το μπάσκετ, αφού έχουν αποσυρθεί, όμως αυτό δεν σημαίνει πως μένουν μακριά από το αγαπημένο τους άθλημα. Οι δύο σπουδαίοι γκαρντ χαλαρώνουν στις διακοπές τους πάνω σε ένα υπερπολυτελές γιοτ.

Μάλιστα δείχνουν πως δεν ξεχνούν τα μαγικά τους, αφού μας χάρισαν με τρελα alley oop. Πρώτα ο Πολ ύψωσε και ο Γουέστμπρουκ κάρφωσε και στη συνέχεια οι ρόλοι αντιστράφηκαν.