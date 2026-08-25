Λέικερς: Ο Ντόντσιτς και οι συμπαίκτες του... το έριξαν στην κωπηλασία στη Σλοβενία
Οι Λέικερς εδώ και λίγες μέρες βρίσκονται στη Σλοβενία, εκεί όπου φιλοξενούνται από τον Λούκα Ντόντσιτς, προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν.
Οι παίκτες των λιμνάνθρωπων περνούν όμορφα στη χώρα του Luka Magic και ετοιμάζονται ενόψει της νέας σεζόν με προπόνηση και αρκετές δραστηριότητες που τους βοηθά να βελτιώσουν τη χημεία τους.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε κωπηλασία για τους Λέικερς, με τους παίκτες της ομάδας να το απολαμβάνουν και τον... οικοδεσπότη Ντόντσιτς να είναι μπροστάρης και σε αυτή τη δραστηριότητα.
Lake adventure with the squad 🛶 pic.twitter.com/loku6bpbTB— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.