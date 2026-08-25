Oι Λέικερς και ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζουν να βρίσκονται στη Σλοβενία και το πρόγραμμα περιελάμβανε κωπηλασία.

Οι Λέικερς εδώ και λίγες μέρες βρίσκονται στη Σλοβενία, εκεί όπου φιλοξενούνται από τον Λούκα Ντόντσιτς, προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν.

Οι παίκτες των λιμνάνθρωπων περνούν όμορφα στη χώρα του Luka Magic και ετοιμάζονται ενόψει της νέας σεζόν με προπόνηση και αρκετές δραστηριότητες που τους βοηθά να βελτιώσουν τη χημεία τους.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε κωπηλασία για τους Λέικερς, με τους παίκτες της ομάδας να το απολαμβάνουν και τον... οικοδεσπότη Ντόντσιτς να είναι μπροστάρης και σε αυτή τη δραστηριότητα.