O Ντουάιτ Χάουαρντ ετοιμάζεται να παίξει ξανά μπάσκετ, αυτή τη φορά στη Μογγολία.

Στα καλά του χρόνια, στο Ορλάντο ήταν ένας από τους πιο κυρίαρχους ψηλούς της λίγκας. Το 2020 στη φούσκα πήρε αυτό που άξιζε με το πρωτάθλημα που κατέκτησε με τους Λέικερς. Τα χρόνια έχουν περάσει για τον Ντουάιτ Χάουαρντ, ο οποίος δεν λέει να μείνει μακριά από το μπάσκετ.

Ο Superman παίρνει πίσω την απόσυρση του και θα αγωνιστεί σε άλλη μια χώρα εκτός ΗΠΑ. Μετά από Φιλιππίνες, Κίνα και Ταϊβάν, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Μογγολία.

Έτσι θα αγωνίζεται στους SG Apes που ανακοίνωσαν την απόκτηση του. Ο Χάουαρντ θα δώσει άλλη αίγλη στο πρωτάθλημα της Μογγολίας με την ποιότητα του, αφού σε τέτοια πρωταθλήματα κάνει... πλάκα.

Με το Ορλάντο είχε παίξει και στους τελικούς του ΝΒΑ, τότε που αποτελούσε κυρίαρχο της ρακέτας και απόλυτο ηγέτη της ομάδας του.