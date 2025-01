Η Φενέρμπαχτσε έχει συγκεκριμένο πλάνο για την αντιμετώπιση του Σάσα Βεζένκοβ, το οποίο έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Χέις Ντέιβις.

Στον δρόμο για το Final Four του Κάουνας πριν από δύο σεζόν, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μία πολύ σκληρή εκδοχή της Φενέρμπαχτσε. Ο Δημήτρης Ιτούδης είχε πολλούς γρίφους να λύσει στη συγκεκριμένη σειρά, παίζοντας απέναντι σε μία ανώτερη ομάδα.

Μεταξύ αυτών, κλήθηκε να βρει μια απάντηση στο ερώτημα «πώς σταματάς τον Σάσα Βεζένκοβ;», τον πολυτιμότερο παίκτη της κανονικής περιόδου τότε. Τηρουμένων των αναλογιών, την απάντηση τη βρήκε, έστω και ο Χέις Ντέιβις έμεινε πολύ λίγα λεπτά εκτός παρκέ στα πέντε εκείνα παιχνίδια.

