Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα βρίσκεται στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα μέχρι το 2027, με τον κόσμο της ομάδας να τον αποθεώνει.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα του Βελιγραδίου, επιβραβεύοντας τον Έλληνα coach για την μέχρι τώρα συνεισφορά του με μια διετή επέκταση της συνεργασίας τους.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολαίου του Γιάννη Σφαιρόπουλου από τους «ερυθρόλευκους», οι Σέρβοι υποδέχτηκαν την Παρί στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Έλληνα τεχνικό να γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας οι οποίοι τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του.

