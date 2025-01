Στο ΟΑΚΑ για να δει τον Ομπράντοβιτς ο διαγώνιος του Ολυμπιακού, Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς

Ο διαγώνιος του Ολυμπιακού, Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς βρέθηκε στην προπόνηση της Παρτιζάν και έβγαλε φωτογραφία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτες έχοντας ξεκινήσει την σπουδαία του καριέρα στην Παρτιζάν όπου και έπαιξε από το 2007 έως το 2011, δεν θα μπορούσε να μην είναι φίλος της συγκεκριμένης ομάδας σε όλα τα αθλήματα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα Πέμπτη τους Σέρβου για την 20η αγωνιστή της Euroleague και ο διαγώνιος του Ολυμπιακού βρέθηκε στην προπόνηση των «ασπρόμαυρων» και είχε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον προπονητή της Παρτιζάν που έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία και στον πάγκο του τριφυλλιού»..

