Λεσόρ: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό, θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ»

Ο Ματίας Λεσόρ με ποστάρισμα του, υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ.

Οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν, με τον Ματίας Λεσόρ να έχει υποστεί κάταγμα περόνης, μια τεράστια απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος σέντερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, εκεί όπου έχουν πάει Αταμάν και Χουαντσο και γενικά όλος ο Παναθηναϊκός.

Την Παρασκευή το πρωί χειρουργείται. Σε πρώτη φάση το εκτιμώμενο διάστημα αποθεραπείας 3-4 μήνες, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βγει στην αγορά για ψηλό.

Ο Γάλλος έκανε ανάρτηση, δίνοντας υπόσχεση πως θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ. «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και τις προσευχές. Σας αγαπώ όλους. Θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ», ήταν τα λόγια του.

