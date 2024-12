Ο Γουίλ Κλάιμπερν βρήκε ένα εντυπωσιακό σουτ και με τετράποντο έδωσε τη νίκη στη Βίρτους Μπολόνια επί της Μπασκόνια, σε ένα ματς... θρίλερ.

Το είδαμε και αυτό στη Βιτόρια. Σε ένα τρομερό ντέρμπι που η Μπασκόνια προηγήθηκε με τρεις πόντους, μετά από 1/2 βολές του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ήρθε ο Γουίλ Κλάιμπερν να... κλέψει την παράσταση. Η Μπασκόνια όχι μόνο δεν έκανε φάουλ για να διατηρήσει το προβάδισμά της, στέλνοντας τους Ιταλούς στις βολές. Αλλά όταν το έκανε το φάουλ ήταν πάνω σε προσπάθεια για σουτ. Ο Κλάιμπερν έβαλε το τρίποντο και πήγε στη γραμμή για μία συμπληρωματική βολή, η οποία και... υπέγραψε τη νίκη της Βίρτους.

