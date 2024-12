Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο προπονητή της Βίρτους Μπολόνια, αντικαθιστώντας τον Λούκα Μπάνκι!

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την εντός έδρα ήττα της Βίρτους από την Άλμπα Βερολίνου, ολοκληρώθηκε και η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Λούκα Μπάνκι υπέβαλλε την παραίτησή του, με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς να ανακοινώνεται και επίσημα από τους Μπολονέζους ως αντικαταστάτης του.

Ο καπνός είχε ήδη απλωθεί καθώς στην Ιταλία είχε αναπτυχθεί έντονα τις τελευταίες ώρες η φημολογία για αντικατάσταση του Μπάνκι από τον Ιβάνοβιτς.

Όπερ και εγένετο. Ο 67χρονος Μαυροβούνιος προπονητής θα αποτελέσει τον νέο προπονητή της Βίρτους Μπολόνια επιστρέφοντας και πάλι στους πάγκους μετά την τελευταία του θητεία στην Μπασκόνια.

Μάλιστα αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που θα δουλέψει στην Ιταλία καθώς στο παρελθόν έχει προπονήσει τις Φρίμπουργκ, Λιμόζ, Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό, Χίμκι, Μπεσίκτας, Ερυθρό Αστέρα και σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους την Μπασκόνια.

𝐃𝐔𝐒𝐊𝐎 is our new 𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 🤍🫡🖤

Welcome coach! pic.twitter.com/fWY04VTNMN