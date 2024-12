Ο Τεό Μαλεντόν ήταν κορυφαίος όχι μόνο στη νίκη της Βιλερμπάν επί της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και σε ολόκληρη την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Βιλερμπάν σημείωσε μια από τις εκπλήξεις της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 80-78 χάρη στο νικητήριο σουτ του Πάρις Λι.

Ωστόσο, κορυφαίος για τους Γάλλους ήταν ο Τεό Μαλεντόν που πραγματοποίησε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση και μέτρησε 23 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη και 6 κερδισμένα φάουλ.

Ο ηγέτης της Βιλερμπάν συγκέντρωσε 31 βαθμούς αξιολόγησης, αριθμός που τον ανέδειξε MVP της 13ης «στροφής» μιας και κανείς άλλος δεν μπόρεσε να σημειώσει ανάλογο νούμερο. Αυτή μάλιστα είναι η τρίτη φορά φέτος που ο Μαλεντόν κερδίσει τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής.

