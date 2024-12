Η Βιλερμπάν σε ένα ματς ακατάλληλο για καρδιακούς, κατάφερε να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας με σκορ 80-78, μετά από συγκλονιστικό καλάθι του Πάρις Λι στο «buzzer».

Η Βιλερμπάν υπέταξε εντός έδρας τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 80-78, μετά από buzzer-beater του Πάρις Λι στο φινάλε, σε ματς που έγινε στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στον 5-8 ανέβηκε πλέον η Βιλερμπάν, ενώ στο 6-7 υποχώρησε η «βασίλισσα».

Κορυφαίος του ματς ήταν φοβερός για ακόμα μια βραδιά Τεό Μαλεντόν που ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους.

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια που πέτυχε από την πλευρά του 19 πόντους.

Το παιχνίδι ανάμεσα στη Βιλερμπάν και τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λυών ξεκίνησε με ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής.

Η «βασίλισσα» λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στερήθηκε τις υπηρεσίες του Σερτζ Ιμπάκα λόγω τραυματισμού και παρατάχθηκε χωρίς αυτόν κόντρα στους Γάλλους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να βρίσκουν πιο γρήγορα τα πατήματα τους στο παρκέ και με εξαιρετικές δημιουργίες στην επίθεση, κατάφεραν να πετύχουν 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην ομάδα του Τσους Ματέο.

Στη δεύτερη περίοδο, παρότι έπεσαν οι ρυθμοί του παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να προηγούνται, με τη Ρεάλ να παρουσιάζει την κλασσική για φέτος εικόνα της στα εκτός έδρας ματς στα οποία δυσκολεύεται πολύ να βρει ρυθμό και συνοχή.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ωστόσο οι «Μερένγκες» εξαπέλυσαν μια εμφατική αντεπίθεση και με επιμέρους σκορ 23-8 και τον Φακούντο Καμπάτσο να μοιράζει τη μια ασίστ μετά την άλλη, ανέλαβαν τα ηνία του αγώνα και οδηγήθηκαν στην τελική ευθεία του αγώνα με προβάδισμα 67-59.

Όμως η ομάδα της Βιλεμρπάν δεν έδειξε διατεθειμένη να τα παρατήσει εύκολα. Στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου κατάφερε να μετατρέψει το 69-59 εις βάρος της σε 69-67, τρέχοντας 8-0 σερί με όλους τους πόντους να προέρχονται δια χειρός του δαιμόνιου Τεό Μαλεντόν.

Η Ρεάλ συνέχιζε με νύχια και με δόντια να συγκρατεί το προβάδισμα μέχρι και τελευταία 9 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, όταν ο Μαλεντόν με το σκορ 78-76 υπέρ των φιλοξενούμενων, ύστερα από μεγάλο τρίποντο που πέτυχε στην προηγούμενη κατοχή, πήρε τα βήματα, νίκησε όποιον βρήκε μπροστά του και με ανάποδο lay-up ισοφάρισε το ματς σε 78-78 φτάνοντας στους 23 προσωπικούς του πόντους.

Ακολούθησε ένα διαστημικό μπλοκ του Σακό πάνω στον Καμπάτσο που διατήρησε τη Βιλερμπάν στο παιχνίδι.

Τελικά όμως το παιχνίδι το έκρινε ο Πάρις Λι ο οποίος πέτυχε ένα γεμάτο θράσος buzzer beater με φλόουτερ από κοντά και έγινε ο απόλυτος ήρωας του αγώνα, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με σκορ 80-78.

