Πολυτιμότερος παίκτης της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο, μετά την τρομερή του εμφάνιση κόντρα στη Βιλερμπάν.

Μπορεί να ήταν η αγωνιστική των ρεκόρ, με τον Αντρέας Ομπστ να κλέβει την παράσταση και να ευστοχεί σε 11 τρίποντα, περισσότερα από κάθε άλλον, ωστόσο κανείς δεν ξεπέρασε τον Έλι Οκόμπο σε PIR.

Ο Γάλλος γκαρντ αναδείχθηκε MVP της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague μετά την εκπληκτική του εμφάνιση στη νίκη της Μονακό επί της Βιλερμπάν, της πρώην ομάδας του.

Ο Οκόμπο μέτρησε 27 πόντους με 6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος, είχε ακόμα 5 κερδισμένα φάουλ και μέτρησε 34 μονάδες στο PIR, περισσότερες από κάθε άλλον.

