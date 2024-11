Η Μονακό ήταν η θριαμβεύτρια του γαλλικού «εμφυλίου» επικρατώντας εντός έδρας της Βιλερμπάν με σκορ 103-92. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Έλι Οκόμπο που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους.

Μονακό και Βιλερμπάν διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο πριγκιπάτο για την 11η αγωνιστική της Euroleague με την Μονακό να επικρατεί με σκορ 103-92 και να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 7-4.

Στον αντίποδα οι φιλοξενούμενοι, που είδαν τον Μαλεντόν να πετυχαίνει 24 πόντους, υποχώρησαν στο 3-8.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Έλι Οκόμπο που «φιλοδώρησε» την άμυνα της Βιλεμρπάν με 27 πόντους.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πέτυχε από την πλευρά του τέσσερις πόντους, μάζεψε τρία ριμπάουντ ενώ έκανε και τρία μπλοκ(!).

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, η Βιλερμπάν πέτυχε «μουδιασμένη» τη Μονακό η οποία εμφανίστηκε επηρεασμένη από την πρόσφατη αλλαγή του προπονητή της, Σάσα Ομπράντοβιτς.

Με τον Μανουσάρ Μαρκοϊσβίλι ως υπηρεσιακό τεχνικό, οι Μονεγάσκοι βρέθηκαν ακόμα και στο -11 (19-8) πριν καταφέρουν να μειώσουν στους δύο πόντους (22-20) με κρεσέντο του Έλι Οκόμπο.

Ωστόσο με τον Τεό Μαλεντόν να τα κάνει όλα, οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 25-20.

