Ολυμπιακός: «Όταν λες στον γιο σου ότι έχεις τρεις μέρες ρεπό» (vid)

Ο Ολυμπιακός είπε καλημέρα στον κόσμο του με ένα όμορφο video.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Μπασκόνια με 92-69 στο παιχνίδι για την 11η αγωνιστική της Euroleague με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες του, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να... χτυπάει με ένα όμορφο video. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και ο γιος του πρωταγωνιστούν.

Ο Ολυμπιακός είπε την καλημέρα στον κόσμο να φιλάει τον γιο του και ανέφερε στην ανάρτηση: «Καλημέρα! Όταν λες στον γιο σου ότι έχεις τρεις μέρες ρεπό και δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του!».

Kalimera! ☀️☕️🤗



When you tell your son that you have a three-day off and he can’t hide his excitement!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/rEH3tSU181