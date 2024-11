Ο τίτλος του MVP της δέκατης αγωνιστικής της Euroleague απονεμήθηκε «διπλά». Οι Τεό Μαλεντόν και Τι Τζέι Σορτς με τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις ανάγκασαν τους διοργανωτές να δώσουν και στους δύο το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής.

Γαλλική κυριαρχία στη δέκατη αγωνιστική της Euroleague, με τους τρεις εκπροσώπους του γαλλικού πρωταθλήματος να ολοκληρώνουν μόνο με νίκες τις υποχρεώσεις τους στη 10η «στροφή» της διοργάνωσης.

Η Μονακό επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια, η Βιλερμπάν νίκησε στην έδρα της τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στην έκπληξη της αγωνιστικής, η Παρί «άλωσε» την έδρα της Μπαρτσελόνα.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν ωστόσο από τις παραπάνω αναμετρήσεις ήταν με διαφορά οι Τι Τζέι Σορτς και Τεό Μαλεντόν.

Οι ηγέτες των Παρί και Βιλερμπάν ήταν οι κορυφαίοι της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, συγκεντρώνοντας αμφότεροι τον αριθμό 36 στο σύστημα αξιολόγησης, με τη διοργανώτρια αρχή να απονέμει και στους δύο το βραβείο του MVP.

Ο γκαρντ των Παριζιάνων πέτυχε 24 πόντους με 6/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 9/11 βολές, μοίρασε εννέα ασίστ, είχε ένα ριμπάουντ, έκανε τρία κλεψίματα και κέρδισε 11 φάουλ στη νίκη της ομάδας του στη Βαρκελώνη.

Αντίστοιχα, ο χαρισματικός παίκτης της Βιλερμπάν σημείωσε 26 πόντους με 4/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 9/10 βολές, συμπληρώνοντας στη στατιστική του τέσσερα ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο, ενώ είχε και 10 κερδισμένα φάουλ.

Στο 3-7 πλέον η Βιλερμπάν, ενώ η Παρί έφτασε στις έξι συνεχόμενες ήττες, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο το ρεκόρ της σε 7-3.

