Τι κι αν παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση; Η Παρί συνεχίζει να κλέβει τις εντυπώσεις, επικρατώντας αυτή τη φορά με καθολικό τρόπο της Μπαρτσελόνα μέσα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» με 87-103 για την 10η αγωνιστική της .EuroLeague

Μπαρτσελόνα - Παρί: Το ματς

Το ξεκίνημα ήταν εντυπωσιακό από πλευράς Γάλλων παίρνοντας ένα προβάδισμα με 8-14 στο 4', ενώ με εξι συνεχόμενους πόντους του Τι Τζέι Σορτς στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, αυτή ολοκληρώθηκε στο 18-31 υπέρ των φιλοξενούμενων. Το σύνολο του Τιάγκο Σπλίτερ ήταν ιδιαίτερα πιεστικό στην άμυνα, έκλεβε μπάλες και έτρεχε με κάθε ευκαιρία στον αιφνιδιασμό, σοκάροντας τους γηπεδούχους σε αυτό τα πρώτα λεπτά.

Η Παρί έφτασε την υπέρ της διαφορά ακόμα και στο +15 (18-33 στο 11') με καλάθι του Τάισον Γουάρντ, όμως Άλεξ Αμπρίνες και Τζαμπάρι Πάρκερ βγήκαν μπροστά για το σύνολο του Τζοάν Πεναρόγια ώστε να πραγματοποιηθεί η ανατροπή και η Μπάρτσα να περάσει μπροστά με 39-37 στο 17'. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το 48-45 με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, την ώρα που οι Καταλανοί έτρεξαν ένα επίσης εντυπωσιακό επιμέρους 30-14 για να αλλάξουν την κατάσταση.

It’s getting INTENSE ⚡️@FCBbasket completed a big comeback after a Q1 dominated by @ParisBasketball! 💯#EveryGameMatters pic.twitter.com/VHEs1WgRFd — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2024

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι «Μπλαουγκράνα» φλέρταραν ακόμα και με διψήφια τιμή παίρνοντας ένα προβάδισμα +8 (56-48 στο 22') μετά από δύο βολές του Πάντερ. Ωστόσο, οι Γάλλοι δεν τα παράτησαν και με τον Μάοντο Λο γίνεται παράγοντας του αγώνα στο επιθετικό κομμάτι, η Παρί κατάφερε ακόμα και να περάσει μπροστά με 67-71 στο 29'. Οι δύο ομάδες μπήκαν στην τελευταία και πιο καθοριστική περίοδο με το σκορ στο 70-73.

Making the other team question their life choices? Double check. ✅✅ @maodolo12 hits the corner three after a solid defence from @ParisBasketball . 💪🏀#SKWEEKlive pic.twitter.com/GzmEjGtpRX — SKWEEK (@skweektv) November 15, 2024

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Τζαμπάρι Πάρκερ ισοφάρισε με τρίποντο για το 73-73, όμως ακολούθησε ένα καίριο επιμέρους 4-15 από τους Παριζιάνους για το 77-88 στο 35' μετά από τρίποντο του Χιφί. Η Μπάρτσα δεν μπορούσε να αντιδράσει, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν βρει φοβερό επιθετικό ρυθμό και ψυχολογία για να κρατήσουν όχι μόνο το υπέρ τους προβάδισμα αλλά να φτιάξουν και μαξιλαράκι ασφαλείας, ανεβάζοντας τη διαφορά στα επίπεδα των 20 πόντων για το 81-101 κατόπιν εύστοχου ζευγαριού βολών του Σορτς στα 1:26' για το τέλος. Όλα πλέον είχαν κριθεί, οι γηπεδούχοι συμμάζεψαν κάπως τη διαφορά για το τυπικό της υπόθεσης και το τελικό 87-103 ήταν γεγονός.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 48-45, 70-73, 87-103

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στο ξέσπασμα της Παρί στο τελευταίο δεκάλεπτο που έβαλε ταφόπλακα στις ελπίδες της Μπάρτσα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Για ακόμα μια φορά ο Τι Τζέι Σορτς οδήγησε εκ του ασφαλούς τους Γάλλους με μια ακόμα ασύλληπτη εμφάνιση.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Μάοντο Λο και Τάισον Γουάρντ ακολούθησαν σε απόδοση, σε σκοράρισμα αλλά και σε μεγάλα σουτ τις κρίσιμες στιγμές.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ: Βίλι Ερνανγκόμεθ, Τζαμπάρι Πάρκερ και Χουάν Νούνιες ήταν οι κορυφαίοι των γηπεδούχων αλλά δεν απέτρεψαν την ήττα.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Το μεγάλο επιθετικό «όπλο», ο Κέβιν Πάντερ έμεινε σιωπηλός στο σκοράρισμα και μακριά από τον πολύ καλό εαυτό του, παρά το γεγονός ότι προσπάθησε σε άλλους τομείς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Με 28/42 δίποντα (66.7%) και 20/23 βολές (87%) η Παρί οδηγήθηκε ξανά από την σπουδαία της επίθεση.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ: Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Βαλένθια για την 8η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή (17/11, 19:30, COSMOTE SPORT 7HD), ενώ την ίδια μέρα στις 20:00 η Παρί φιλοξενεί την Στρασμπούρ για την 9η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.