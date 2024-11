Oμάδες του ΝΒΑ δεν βγάζουν από τη λίστα τους, τον Λόνι Γουόκερ που πλέον ανήκει στη Ζάλγκιρις.

Εδώ και λίγες μέρες ο Λόνι Γουόκερ αποτελεί και επίσημα παίκτη της Ζάλγκιρις ανεβάζοντας επίπεδο στα γκαρντ την ομάδα του Τρινκιέρι που εντυπωσιάζει στη Euroleague.

Ο άλλοτε NBAer έχει φτάσει ήδη στο Κάουνας και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη Euroleague. Πάντως ορισμένες ομάδες του ΝΒΑ δεν δείχνουν πως τον έχουν ξεχάσει εντελώς. Το συμβόλαιο του περιλαμβάνει και ρήτρα NBA buyout που θα ισχύει μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου.

Και τώρα έρχεται ο έγκυρος Marc Stein να τονίσει πως τόσο οι Νάγκετς όσο και οι Σέλτικς τσεκάρουν μια πιθανή επιστροφή του Γουόκερ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Denver has emerged as a "team to watch" alongside Boston for Lonnie Walker's potential NBA return as the season unfolds, league sources tell @TheSteinLine



More on Walker's move to the EuroLeague with Žalgiris Kaunas in the latest This Week In Basketball: https://t.co/I1HDxIpOpb