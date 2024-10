Γουόκερ: Ο... μαθητής του Πόποβιτς, η σεξουαλική κακοποίηση και η Ζάλγκιρις (vid)

Η Ζάλγκιρις ολοκλήρωσε το μπαμ με τον Λόνι Γουόκερ και το Gazzetta στέκεται στον Αμερικανό που προσθέτει ποιότητα και προσδοκίες στη λιθουανική ομάδα. Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και το διάβασμα.

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα της Ζάλγκιρις στη Euroleague. Η ομάδα του Τρινκιέρι φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-1, έχοντας χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Ιταλός τεχνικός κάνει τρομερή δουλειά στο Κάουνας και έχει φέρει την ομάδα στην κορυφή μετά και τη νίκη της επί του Ερυθρού Αστέρα στην Λιθουανία. Και δεν σταμάτησε εκεί, αφού ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του πρώην NBAer, Λόνι Γουόκερ ανεβαίνοντας επίπεδο.

Το Gazzetta γράφει για τον πρώην NBAer που προσθέτει... χρυσόσκονη στο ρόστερ της Ζάλγκιρις και ανεβάζει απότομα τις προσδοκίες της ενόψει της συνέχειας.

Ο Λόνι Γουόκερ αποφοίτησε από το κολέγιο του Μαϊάμι και επιλέχθηκε το 2018 από τους Σπερς στο Νο.18 του draft. Όταν μαθαίνεις δίπλα στον... δάσκαλο Γκρεγκ Πόποβιτς όλα είναι πιο εύκολα.

Ο head coach των σπιρουνιών τον εμπιστεύτηκε στα πρώτα του βήματα και του έδωσε αρκετές ευκαιρίες να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Έμεινε στο Σαν Αντόνιο από το 2018 μέχρι το 2022.

Στην rookie τη σεζόν, η αλήθεια είναι πως δεν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής και πέρασε διάστημα στη G-League. Όμως από τον δεύτερο χρόνο και έπειτα βρήκε τον χρόνο του στο rotation του Pop. H διετία 2020-22 ήταν και η κορυφαία του. Την πρώτη σεζόν είχε 11.2 πόντους μέσο όρο και τη δεύτερη μέτρησε 12.1. Και τις δύο αγωνιστικές περιόδους είχε career high σε ριμπάουντ με 2.2. Μάλιστα βρήκε και αρκετά ματς σαν βασικός, κάτι που βοήθησε στην ανάπτυξη του.

Τη σεζόν 2022-23 έφυγε για τους Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς και εκεί έδωσε αρκετά στην ομάδα του LA. Έπαιξε σε 56 ματς, τα 32 εξ αυτών σαν βασικός. Τελείωσε την αγωνιστική περιόδο με 37% στο τρίποντο, 11.7 πόντους και 1.9 ριμπάουντ, όντας σημαντικός για τον σύλλογο από το LA.

Mάλιστα πήρε γεύση και από τα play off, εκεί όπου αγωνίστηκε σε 13 ματς και είχε μέσο όρο πόντων 6.2 με 38% στα σουτ τριών πόντων. Φυσικά οι Λέικερς δεν μπόρεσαν να πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου.

Η σεζόν 2023-24 τον βρήκε στο Μπρούκλιν. Στους Νετς δεν ξεκίνησε ούτε ένα ματς βασικός, αλλά ήρθε από τον πάγκο σε 58 παιχνίδια. Είχε 9.7 πόντους κατά μέσο όρο, σούταρε με 38% και είχε 2.2 ριμπάουντ. Ήταν και η τελευταια του ευκαιρία στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ πριν έρθει στη Ζάλγκιρις.

Λίγες ημέρες αφότου έμεινε ελεύθερος από τους Μπόστον Σέλτικς, μετά και το δεκαήμερο συμβόλαιο που υπέγραψε, ο Λόνι Γουόκερ IV είδε το όνομα του να συζητιέται στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έψαχνε τρόπο να ενισχυθεί. Ο 25χρονος γκαρντ σύμφωνα με τις πληροφορίες του Basketnews, αποτελούσε τον εκλεκτό όσον αφορά την ενίσχυση της «Βασίλισσας».

Το... φλερτ δεν προχώρησε σε... γάμο, η Ζάλγκιρις βρήκε την πόρτα ανοιχτή και την κατάλληλη στιγμή έκανε την κίνηση της για να προσθέσει ένα... όπλο στη φαρέτρα της για τη γραμμή των γκαρντ που θα την βοηθήσει στο εξαιρετικό ξεκίνημα που ζει φέτος στη Euroleague.

Η Ρεάλ που είχε ανάγκη από ένα ποιοτικό γκαρντ δεν μπόρεσε να τον πάρει και στο Κάουνας πανηγυρίζουν.

Zalgiris newcomer Lonnie Walker IV comes to Kaunas with over 300 games of NBA experience. 😮‍💨 pic.twitter.com/RV3cBFU0MR