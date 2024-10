Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Βενσάν Πουαριέ, δύο πρώην Μαδριλένοι, σχολίασαν με καυστικό τρόπο την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο δεύτερος στο παιχνίδι της Εφές με την Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα πέτυχε μία μεγάλη νίκη στην έδρα της Εφές, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, με δύο πρώην Μαδριλένους ωστόσο να έχουν παράπονα για τη διαιτησία.

Ο λόγος για τον Βενσάν Πουαριέ και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με τον δεύτερο να παρακολουθεί από τη Φιλαδέλφεια όπου και μετακόμισε, τη δράση της EuroLeague και να σχολιάζει με τον συμπατριώτη και πρώην συμπαίκτη του.

Συγκεκριμένα ο Πουαριέ αναρωτήθηκε για ποιον λόγο χρεώθηκε με τεχνική ποινή μετά από ένα εμφατικό κάρφωμά του, με το σκορ στο 51-62 και ο Γιαμπουσέλε του απάντησε στο twitter «παίζεις εναντίον της Μπαρτσελόνα». Αφήνοντας έτσι υπονοούμενο περί διαιτησίας υπέρ των Καταλανών.

Με την Μπαρτσελόνα να στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι του Φαλήρου, απέναντι στον Ολυμπιακό το βράδυ της Πέμπτης (31/10).

I mean you playing against Barcelona 🤷🏾‍♂️😌