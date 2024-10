ΜακΚίσικ στο Gazzetta: «Με λένε μεγάλο και αργό αλλά έχω δει τον Σπανούλη να κάνει τρομερά πράγματα σε αυτή την ηλικία, οπότε...»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ βάζει καθημερινές προκλήσεις στον εαυτό του και ο Βασίλης Σπανούλης του δίνει, ακόμα και τώρα, κίνητρο για να συνεχίσει, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε στο Gazzetta μετά τη μεγαλειώδη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ!

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώνεται. Οι «ερυθρόλευκοι» πιεσμένοι μετά τις ήττες από Μπάγερν και Παναθηναϊκό, ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους αντιστρέψει την ψυχολογία.

Κάπου εκεί ήταν η ώρα του Σακίλ ΜακΚίσικ. Μόλις ακούγεται η κόρνα της λήξης, που βγάζει τον Ολυμπιακό νικητή, έρχεται η δική του σειρά για να ακούσει το όνομά του από τον κόσμο. «Δεν κατάλαβα ότι φώναζαν το όνομά μου, ήμουν αρκετά κουρασμένος αλλά τους ευχαριστώ» αναφέρει ο Αμερικανός, λίγα λεπτά μετά στο Gazzetta.

Προτού έρθει δίπλα του ο Ναζ Μήτρου Λονγκ. «Το κάνει αυτό για έξι χρόνια» μας είπε ο ομογενής γκαρντ των Πειραιωτών. Ο ΜακΚίσικ συστήθηκε για τρία παιχνίδια στη χρονιά του κορονοϊού και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας των ομάδων του Μπαρτζώκα. Όταν χρειάστηκε αντίδραση, δε θα μπορούσε να βγει μπροστά κάποιος άλλος.

«Είμαστε ένα "γκέτο" για αρκετά χρόνια. Η ομάδα πηγαίνει στο Final Four τόσα χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε ότι η σεζόν θα έχει αρκετά πάνω και κάτω. Αλλά πραγματικά βλέπω μπροστά στα play off και το Final Four, θέλω να επιστρέψουμε εκεί. Καταλαβαίνω ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό αλλά χρειάζεται υπομονή».

Τα σουτ του ΜακΚίσικ και ο... Σπανούλης

Με τη Ρεάλ χρειαζόταν οι «παλιοί». Και ο... παλιός ήταν αλλιώς. «Ο Φουρνιέ βγήκε επίσης μπροστά. Όταν βγαίνω και βλέπω τα παιδιά με τα οποία παίζουμε από παλιά, γνωστές φυσιογνωμίες, νιώθω ότι ξέρουν τι θα κάνω, μπορούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον».

Η σεζόν του ξεκίνησε με τρόπο ιδανικό. Σε ένα ρόστερ που σφύζει από ποιότητα, πάντα βρίσκει έναν τρόπο να γίνεται σημαντικός. Δεν είναι και τυχαίο πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον επιλέγει πάντοτε στα κρίσιμα, στις πεντάδες που κρίνουν έναν αγώνα.

Εκείνος του το ανταπέδωσε κόντρα στη Ρεάλ, με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Φτάνοντας τους 15 πόντους (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα) αλλά και τα 3/6 τρίποντα.

«Είναι μία από τις προκλήσεις που βάζω στον εαυτό μου, χρειάζεται πειθαρχία να μπαίνεις για προπόνηση κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Εκτελώ αυτήν τη ρουτίνα. Έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου και φαίνεται ότι αποδίδει» αναφέρει ο ίδιος για το μακρινό του σουτ.

Ποτέ δεν ήταν το καλύτερό του στοιχείο, αλλά το 11/21 με το οποίο σουτάρει στην EuroLeague μαρτυρά πως δε μιλάμε μόνο για θέμα spacing και για τη βαρύτητα που φέρνουν οι Φουρνιέ, Βεζένκοβ, κάνοντας τη δική του δουλειά λίγο πιο εύκολη. Αυτή η πρόκληση του ΜακΚίσικ, έκανε τον ίδιο και κατ' επέκταση τον Ολυμπιακό καλύτερο. Με τον Βασίλη Σπανούλη να μπαίνει στην κουβέντα.

Άλλωστε δίπλα στη λέξη πρόκληση, υπάρχει πάντα το όνομά του. Ο ΜακΚίσικ θέλησε να... απαντήσει σε όσους τον κρίνουν με όσα έβλεπε από τον Σπανούλη να κάνει στο παρκέ!

«Είναι θέμα δουλειάς. Βασανιστικής δουλειάς! Όλοι με βλέπουν να το κάνω. Αν με δει κάποιος απ' έξω θα λέει "οκ κάνει κάτι με ενθουσιασμό" αλλά από μέσα μου θέλω απλά να πάω και να καθίσω κάτω να ξεκουραστώ. Αλλά έχω ακούσει πολλά, ότι είμαι πολύ μεγάλος σε ηλικία, ότι δεν είμαι αρκετά γρήγορος. Όμως έχω δει τον Σπανούλη να κάνει σπουδαία πράγματα στην ηλικία που είμαι όταν έπαιζε, οπότε σκέφτομαι γιατί να μην μπορώ να το κάνω και εγώ;».