Η Παρτίζαν γνώρισε μια «εκτός προγράμματος» ήττα από τη Μπολόνια και τα άσχημα νέα δεν σταματούν εκεί για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία θα στερηθεί τον Κάρλικ Τζόουνς για τις επόμενες δέκα μέρες.

Η Παρτίζαν υποδέχθηκε χθες (23/10) τη «λαβωμένη» Μπολόνια στο Βελιγράδι από την οποία γνώρισε «σοκαριστική» ήττα στο τέλος με σκορ 70-69 και «υποχώρησε» στο 2-3.

Ωστόσο, όπως λέει και η παροιμία, ενός κακού μύρια έπονται καθώς η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεση της τον Κάρλικ Τζόουνς για τις επόμενες 10 ημέρες, μετά τον τραυματισμό του Αμερικανού στο ματς κόντρα στην ομάδα του Ιταλικού Βορρά.

Συγκεκριμένα ο Τζόουνς αποχώρησε υποβασταζόμενος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και σύμφωνα με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έχει υποστεί διάστρεμμα και θα «χάσει» τα ματς της Euroleague κόντρα στις Μονακό και Φενέρμπαχτσε.

Carlik Jones leaving the Stark arena after suffering an injury versus Virtus 🤕pic.twitter.com/wMz46ew4gs