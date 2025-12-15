Στη συνέντευξη Τύπου της Παρτίζαν ο Ζάρκο Πάσπαλι και ο Όστογια Μιχαήλοβιτς αναφέρθηκαν στο θέμα του Μίρκο Οτσόκολιτς, αλλά και των υποψηφίων προπονητών.

Στην Παρτίζαν το θέμα του προπονητή αποτελεί προτεραιότητα μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά προς το παρόν ο Μίρκο Οτσόκολιτς αποτελεί την... μόνιμη λύση.

Στη συνέντευξη Τύπου ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Ζάρκο Πάσπαλι, αλλά και ο πρόεδρος Όστογια Μιχαήλοβιτς επιβεβαίωσαν πως ο Οτσόκολιτς πήρε την ευθύνη και την «καυτή πατάτα» να αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας, όταν κανείς δεν έβγαινε μπροστά.

Μάλιστα Πάσπαλι και Μιχαήλοβιτς αναφέρθηκανμ και στους υποψήφιους διαδόχους του Ομπράντοβιτς, τον Ζοάν Πενιαρόγια και τον Αντρέα Τρινκιέρι. Αρχικά, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Ζάρκο Πάσπαλι, μιλώντας για τον Μίρκο Οτσόκολιτς, επισήμανε: «Ο Μίρκο έλαβε μια ευκαιρία υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και πολλά χρόνια, είναι πολύτιμος. Είναι επιθυμία του να συνεχίσει να εργάζεται; Νομίζω ότι όχι. Δεν είναι προτεραιότητά του να γίνει προπονητής. Κερδίσαμε τέσσερα παιχνίδια, ελπίζω να κερδίσουμε άλλα τέσσερα. Τι θα είχε συμβεί αν είχε πάει αλλιώς; Όταν δεν έχεις άλλη επιλογή, κάνεις ό,τι είναι λογικό, ας δούμε ποιος θα το δεχόταν, δεν ήταν όλοι πρόθυμοι να το δεχτούν».

Και συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι σε αυτό το τραπέζι και σε ό,τι συζητήσαμε, του είμαστε πολύ ευγνώμονες που ανέλαβε την ομάδα όταν κανείς άλλος δεν ήθελε, και θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιος θα μπορούσε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ας δούμε ότι θα είναι καλύτερα με κάποιο τρόπο, για να βγούμε από κάτι που φαινόταν κακό, και έχουμε πολύ χρόνο για να κάνουμε ό,τι έχει προγραμματίσει ο σύλλογος. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θα είναι ενδιαφέρον».

Για τις περιπτώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι και του Ζοάν Πενιαρόγια ο Όστογια Μιχαΐλοβιτς, τόνισε: «Μιλάμε με διάφορους προπονητές. Δεν θα γεμίσουμε τις εφημερίδες με πρωτοσέλιδα, γιατί αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν σε τίποτα. Προς το παρόν, δεν αλλάζουμε τίποτα. Ο Μίρκο (σ.σ. Οτσόκολιτς) είναι υπεύθυνος για το παιχνίδι. Όταν αποφασίσουμε, θα ενημερώσουμε το κοινό».