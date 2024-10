Το χαμένο σουτ του Φρανκ Ντιλικίνα στο φινάλε κόστισε στην Παρτίζαν μία ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Γάλλο να κάθεται και να σουτάρει στην άδεια Stark Arena αμέσως μετά τη λήξη.

Ο Φρανκ Ντιλικίνα παραλίγο να δώσει τη νίκη στην Παρτίζαν απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Σέρβοι έψαχναν ένα κλέψιμο και ένα μεγάλο σουτ, με τον Γάλλο να βρίσκει το πρώτο αλλά όχι το δεύτερο, κάνοντας airball στην τελευταία ευκαιρία για να... κλέψει η ομάδα του τη νίκη.

Κάτι που όπως φαίνεται τον πείσμωσε, αφού αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα δούλεψε... υπερωρία. Με μέλος του σταφ της ομάδας, ο Ντιλικίνα έμεινε στη Stark Arena και σούταρε αρκετές φορές. Μάλιστα το έκανε από το σημείο από όπου και αστόχησε στο κρίσιμο σουτ κόντρα στους Ιταλούς.

After missing the game-winning shot, Frank Ntilikina stayed behind in the empty gym to refine his game 👀pic.twitter.com/Xe3EIImBaU