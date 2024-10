Η Βίρτους Μπολόνια έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Γουίλ Κλάιμπερν, πήρε τη νίκη μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν με 70-69 και... έσπασε το ρόδι για τη νέα σεζόν.

Στην αναμέτρηση με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 5ης αγωνιστικής της Euroleague, η Παρτιζάν υποδέχτηκε τη Βίρτους Μπολόνια και ύστερα από ένα πραγματικό θρίλερ που κρίθηκε κυριολεκτικά μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα, η ιταλική ομάδα πήρε τη νίκη με 70-69.

Τρομερή εμφάνιση από τον Γουίλ Κλάιμπερν που έφτασε τους 27 πόντους με 9/12 δίποντα και 3/10 τρίποντα, χωρίς να έχει πάρει ούτε μία βολή!

Με αυτόν τον τρόπο, η σέρβικη ομάδα έπεσε στο 2-3 ενώ η ιταλική πήρε την πρώτη της νίκη στην Ευρώπη και έφτασε στο 1-4.

Παρτιζάν – Βίρτους: Το ματς

Στα πρώτα 5 λεπτά η Παρτιζάν φάνηκε να έχει μπει πιο δυνατά και είχε αποκτήσει προβάδισμα 9 πόντων (16-7). Η Βίρτους βρήκε τα πατήματά της στο παρκέ αλλά η αρχική περίοδος ολοκληρώθηκε τελικά 20-15.

Στη συνέχεια του ματς, οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να διατηρηθούν σε κοντινή απόσταση και στο 4:48 ο Τορνίκε Σενγκέλια έκανε το 25-25 με τρίποντο. Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διατήρησαν το πάνω χέρι και πήγαν στα αποδυτήρια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου όντας μπροστά στο σκορ με 37-32.

Η ομάδα του Βελιγραδίου στην τρίτη περίοδο παρέμεινε σε ρόλο... οδηγού, έχοντας κάνει στο 4:52 το 52-46 και ο Ταϊρίκ Τζόουνς με buzzer beater τρίποντο έκανε το 61-57.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, οι απόσταση στις δύο ομάδες παρέμεινε μικρή, με τη Βίρτους μάλιστα να μειώνει στον πόντο με τον Σενγκέλια (65-64, 6:07).

Μετά το time out η Παρτιζάν δεν ήταν εύστοχη σε διαδοχικές επιθέσεις, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στη Βίρτους να πάρει το προβάδισμα. Στο 2:30 το σκορ ήταν στο 66-65 υπέρ των Ιταλών, με τον Γιούνμπεργκ τελικά να «ξεκολλάει» τους Σέρβους με τρίποντο για το 68-66 (1:50).

Ο Κλάιμπερν ισοφάρισε εκ νέου, με goal tending με τον Γιούνμπεργκ ωστόσο να κερδίζει βολές αμέσως μετά ύστερα από ατομική προσπάθεια. Ο ίδιος ήταν εύστοχος στη μία από αυτές αλλά η καλή άμυνα διατήρησε το 69-68 ενώ απέμεναν 43,9 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Ένα ακόμη time out έδωσε... συνέχεια στο άγχος των φιλάθλων που είχαν γεμίσει το γήπεδο, μετά από το οποίο, ύστερα από λάθος στην επίθεση της Παρτιζάν, η Βίρτους έκανε το 70-69 με τον Γουίλ Κλάιμπερν. Μετά την επιστροφή στο παρκέ από το time out, ο Γιούνμπεργκ δεν βρήκε καλάθι με ατομική ενέργεια και τον ρυθμό σταμάτησε ένα ακόμη time out με το σκορ στο 69-70 ενώ απέμεναν μόλις 5 δευτερόλεπτα.

Στην επαναφορά έγινε λάθος και ο Ντιλικινά βγήκε ελεύθερος για 3 αλλά ήταν άστοχος και η Βίρτους πήρε τη νίκη μέσα στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 37-32, 61-57, 69-70

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: Κυριολεκτικά στο τελευταίο σουτ όπου ο Ντιλικινά ήταν μόνος του για τρίποντο μετά από λάθος επαναφορά αλλά αστόχησε.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Αϊζάια Κορντινιέ που μέτρησε 12 πόντους (3/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 6/6 βολές) με 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 30:30 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας με αυτόν τον τρόπο 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Ο Γουίλ Κλάιμπερν που είχε 27 πόντους (9/12 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 0/0 βολές).

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ: Ταϊρίκ Τζόουνς που σε 28:24 λεπτά εντός παρκέ είχε 20 πόντους (6/7 δίποντα, 0/0 τρίποντα και 8/9 βολές) ενώ παράλληλα σημείωσε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ σε 33:50 λεπτά συμμετοχής.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Από τον Καρλίκ Τζόουνς που είχε μόλις 6 πόντους σε 14:40 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το χαμηλό ποσοστό των τριπόντων από τις δύο πλευρές, όπου η Παρτιζάν σούταρε με 25% και η Βίρτους με 24%.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥΣ: Η Παρτιζάν υποδέχεται το Σάββατο (26/10, 19:00) την Κρκα ενώ η Βίρτους θα αντιμετωπίσει επίσης το Σάββατο (26/10, 20:00) την Κρεμόνα.