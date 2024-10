Σε ενα παιχνίδι βγαλμένο από το... ΝΒΑ, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 109-107 της Παρί για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Έμεινε στην μέση η ανατροπή των Γάλλων, απίστευτη εμφάνιση από Έντουαρντς, Νέιπιερ.

Μπορεί να είναι δύο ομάδες που δεν έχουν πολύ υψηλές βλέψεις για τα Playoffs της EuroLeague, όμως Μπάγερν Μονάχου και Παρί φρόντισαν να δώσουν μια μοναδική επιθετική παράσταση. Μετά από ένα παιχνίδι σαράντα λεπτών που κράτησε σχεδόν... δυόμιση ώρες, οι Βαυαροί επικράτησαν με 109-107 των κατόχων του EuroCup στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο ΑΓΩΝΑΣ:

Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα της Παρί στο ματς η οποία ευτύχησε να προηγηθεί με 2-8 στο 3', όμως οι Βαυαροί κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα και να ισορροπήσουν την κατάσταση, χτυπώντας διαρκώς στο ζωγραφιστό, φθείροντας τους αντιπάλους τους με κερδισμένα φάουλ και βολές με μπροστάρη τον Έντουαρντς. Έτσι, οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο υπέρ τους με το σκορ στο 24-21, την ώρα που ο Τι Τζέι Σόρτς είχε ηγηθεί στις επιθετικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων.

Στη συνέχεια, η Μπάγερν αύξησε το προβάδισμά της, με τον Σαμπάζ Νέιπιερ να «ζεσταίνεται» από την περιφέρεια και να φτιάχνει διψήφιο προβάδισμα για την ομάδα του (33-23 στο 12'). Όμπστ και Βάιλερ-Βαμπ μπήκαν στην επιθετική εξίσωση και με σταθερό πυλώνα τον Μπούκερ στις δύο ρακέτες, η διαφορά έφτασε ακόμα και το +13 (48-35 στο 18'). Παρ' όλα αυτά, οι Παριζιάνοι δεν τα παράτησαν και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με μονοψήφια τιμή εις βάρος του, αφού η Μπάγερν έκλεισε το ημίχρονο ούσα μπροστά στο σκορ με 54-47.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπάγερν επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (66-56 στο 24') με μπροστάρη τον Έντουαρντς. Όμως η γαλλική ομάδα με τρομερή αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι και με πρωταγωνιστές τους Χαϊφί, Σι και Μάλκολμ, κατάφερε όχι μόνο να φέρει το ματς στα ίσα (66-66 στο 27') αλλά να περάσει και μπροστά στο σκορ για το 73-74 στο 28'. Ο ασταμάτητος Έντουαρντς και ο καταλυτικός Νέιπιερ ανέκτησαν και πάλι το προβάδισμα για λογαριασμό των Βαυαρών που έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο 81-78.

Το επιθετικό ρεσιτάλ των δύο ομάδων συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο, με την Παρί να μην το βάζει κάτω και να κάνει το ματς ντέρμπι. Η Μπάγερν διατηρούσε ένα ισχνό προβάδισμα, με τους Έντουαρντς και Νέιπιερ να είναι σε εξαιρετικό βράδυ, όμως με βασικό πρωταγωνιστή τον Σορτς, οι κάτοχοι του EuroCup έμεναν στο κόλπο. Ο Γουάρντ με νέο τρίποντο στο ανοιχτό γήπεδο μείωσε σε 106-104, 12" για το τέλος αλλά τον Όμπστ να δίνει ξανά μαξιλαράκι ασφαλείας με 2/2 βολές (108-104).

Ο Χαϊφί μείωσε άμεσα στον πόντο (108-107) με νέο μεγάλο τρίποντο και εν συνεχεία ακολούθησε κλέψιμο και επίθεση νίκης για τους Γάλλους. Παρόλα αυτά, ο Σορτς δεν μπόρεσε να ευστοχήσει στο κρίσιμο floater. Εν συνεχεία, ο Βόιτμαν κέρδισε φάουλ γράφοντας το τελικό 109-107 με 1/2 βολές, με την Παρί να μην έχει τύχη στα δύο δέκατα που της έμεναν.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 54-47, 81-78, 109-107

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το ματς κρίθηκε κυριολεκτικά στην... κόψη του ξυραφιού με το χαμένο floater του Σορτς στην πιο κρίσιμη επίθεση της Παρί ούσα στο -1 (108-107).

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Κάρσεν Έντουαρντς από άλλον πλανήτη με 32 πόντους, 10/15 σουτ και 6/6 βολές.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Άξιος συμπαραστάτης ο Σαμπάζ Νέιπιερ με 27 πόντους, 6/10 τρίποντα, 5 ασίστ και μόλις ένα λάθος.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ: Συγκινητικοί οι Σορτς (22 πόντοι, 9/14 δίποντα, 9 ασίστ), Τάισον Γουάρντ (18 πόντοι), Ναντίρ Χαϊφί (16 πόντοι) και Κόλιν Μάλκολμ (15 πόντοι) ηγήθηκαν για τους Παριζιάνους αλλά δεν χαμογέλασαν στο τέλος.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Παίκτης κλειδί συνήθως για την ομάδα ειδικά στην άμυνα, αλλά απόψε ο Γιακούμπα Ουαταρά έμεινε στο μηδέν με 0/4 τρίποντα και -5 στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα 27 εύστοχα τρίποντα που πέτυχαν και οι δύο ομάδες συνολικά, 14/33 η Μπάγερν (42.4%), 13/32 η Παρί (40.6%).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ: Η Μπάγερν δοκιμάζεται στην έδρα της Σιντέινικς το ερχόμενο Σάββατο (19/10) για το γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ η Παρί φιλοξενεί την Ναντέρ για το γαλλικό πρωτάθλημα την Κυριακή (20/10).