Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό 2ο δεκάλεπτο στο ματς με την Φενέρμπαχτσε, συμβάλλοντας στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού.

Παράγοντας Χ αποτέλεσε για ακόμα μια φορά ο Σακιέλ ΜακΚίσικ για λογαριασμό του Ολυμπιακού ερχόμενος από τον πάγκο στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός «εκρηκτικός» γκαρντ/φόργουορντ έδωσε άλλη πνοή στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα μπαίνοντας στην 2η περίοδο μετρώντας 7 πόντους με 2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και μια εξαιρετική no look ασίστ στον αιφνιδιασμό για κάρφωμα του Μόουζες Ράιτ.

Αποκορύφωμα του ΜακΚίσικ το απίστευτο εκτός ισορροπίας τρίποντο που πέτυχε στην εκπνοή επίθεσης του Ολυμπιακού.

Shaquielle from WAY DOWNTOWN at the end of the shot clock👀🔥#MotorolaMagicMoments l @Moto l @Olympiacos_BC pic.twitter.com/XxJhTrCMF0