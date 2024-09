Φανταστικό χαρακτήρισε το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στο Καλλιμάρμαρο ο Μάικ Τζέιμς.

Οι εικόνες από το Καλλιμάρμαρο και το 6ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι απέναντι στην Παρτίζαν, είναι φανταστική και ο Μάικ Τζέιμς έσπευσε να σχολιάσει με ένα τουίτ.

«Το τουρνουά σε εξωτερικό χώρο είναι φανταστικό» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό ο σταρ της Μονακό, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να εκφράζουν την αγάπη τους στα σχόλια.

The tournament outside is amazing