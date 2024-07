Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε τη συλλεκτική φανέλα που θα φορέσουν οι «ερυθρόλευκοι» στο παιχνίδι που θα γίνει για την απόσυρση της φανέλας του Γιώργου Πρίντεζη.

Ο Γιώργος Πρίντεζης θα δει τη δική του φανέλα να μπαίνει δίπλα στις υπόλοιπες των θρύλων του Ολυμπιακού στις 6 Σεπτεμβρίου. Όπως και για τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι και για τον Πρίντεζη δημιουργήθηκε μία ξεχωριστή φανέλα, την οποία θα φορέσουν οι παίκτες της ομάδας στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η φανέλα είναι κόκκινη με χρυσές λεπτομέρειες, φέρει την υπογραφή του Πρίντεζη στην πλάτη της, ενώ σε κάθε μία από τις 2015 διαθέσιμες φανέλες θα έχουν και από ένα κομμάτι από τις φανέλες που φόρεσε στην τελευταία σεζόν του (2021-2022) όταν και ανακοίνωσε ότι στο τέλος της θα αποσυρθεί.

Παράλληλα διαθέτει και το moto ζωής του Πρίντεζη, το οποίο αναφέρει: «One Passion, One Story, My Legend Vii»

Οι συλλεκτικές φανέλες είναι διαθέσιμες στην επίσημη μπουτίκ του Ολυμπιακού.