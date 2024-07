Η Φενέρμπαχτσε ευχαρίστησε τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος αποτελεί και επίσημα πλέον παρελθόν από την ομάδα της Τουρκίας.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν αποτελεί πλέον μέλος του ρόστερ της Φενέρμπαχτσε, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να τον ευχαριστεί για την προσφορά του στη σεζόν που πέρασε.

Έπειτα από μία χρονιά στον σύλλογο της γειτονικής χώρας, ο 27χρονος Έλληνας σέντερ βρίσκεται ελεύθερος ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Μονακό, εκεί όπου θα είναι συμπαίκτης με τον Νικ καλάθη.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο της Euroleague ο Παπαγιάννης μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,7 πόντους με 3,1 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε 15:58 λεπτά εντός παρκέ.

Thank you for everything, Papagiannis! 💛💙 pic.twitter.com/azqglahXnf