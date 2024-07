Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Σίκμα: «Ήσουν ένας πραγματικός παίκτης ομάδας»

Ο Ολυμπιακός με ποστάρισμά του στα social media αποχαιρέτησε τον Λουκ Σίκμα και ο Αμερικανός φόργουορντ αναζητά τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Ο Λουκ Σίκμα αποτελεί με κάθε επισημότητα παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» χώρισαν τις πορείες τους με τον Αμερικανό φόργουορντ, όπως αναμενόταν, μετά από τον έναν χρόνο της κοινής τους συνεργασίας, αναγνωρίζοντας πως υπήρξε ένας παίκτης ομάδας.

«Ευχαριστούμε Λουκ Σίκμα για την προσφορά σου. Ήσουν ένας πραγματικός παίκτης ομάδας. Καλή τύχη στις μελλοντικές σου προσπάθειες» αναφέρει το ποστ του Ολυμπιακού για τον 35χρονο που αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Σίκμα δεν κατάφερε να προσφέρει όσα θα ήθελε τόσο εκείνος, όσο και ο Ολυμπιακός και το διαζύγιο των δύο πλευρών ήρθε ως φυσιολογική εξέλιξη. Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Σίκμα μέτρησε στην EuroLeague 2.7 πόντους, ισάριθμα ριμπάουντ και 0.5 ασίστ σε 11 λεπτά μέσο όρο, έχοντας αγωνιστεί σε 22 παιχνίδια.

🙏🏽 Luke Sikma thank you for your service! You've been a true team player! Best of luck in your future endeavors! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/TN1X2B7XYq