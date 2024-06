Ο Ρόκας Γκιεντράιτις θα παραμείνει παίκτης του Ερυθρού Αστέρα για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Ρόκας Γκιεντράιτις δεν θα το κουνήσει... ρούπι από το Βελιγράδι. Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την παραμονή του Λιθουανού φόργουορντ για τις δύο επόμενες σεζόν, με το παζλ του ρόστερ για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να αρχίζει να σχηματίζεται.

Αν ο Ρόκας Γκιεντράιτις εξαντλήσει το συμβόλαιό του, θα τον φέρει μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-2026 στον Αστέρα.

Φέτος αγωνίστηκε σε 34 ματς με την ομάδα από τη Σερβία (23 ως βασικός) και μέτρησε 10 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ και 0.9 κλεψίματα σε μέσο όρο 25:25 συμμετοχής.

Contract extension! 🔒



Rokas Giedraitis will stay with red and whites for 2 more seasons! 🔴⚪️



Košarkaš Crvene zvezde Meridianbet Rokas Giedraitis produžio je vernost crveno-belima na još dve sezone!#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/OV6vaFhe4t