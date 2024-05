Ένα tweet συγχαρητηρίων για τον Παναθηναϊκό και τους Μπόστον Σέλτικς έκανε ο Πάτρικ Μπέβερλι, ένεκα της κατάκτησης της EuroLeague αλλά και του τίτλου της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA αντίστοιχα.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι μπορεί να σκέφτεται σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν, μιας και το συμβόλαιό του με τους Μιλγουόκι Μπακς τελείωσε, ωστόσο δεν ξέχασε και το ευρωπαϊκό παρελθόν του.

Ο Αμερικανός γκαρντ μετέφερε τα συγχαρητήριά του τόσο στους Σέλτικς, που με τη «σκούπα» απέναντι στους Πέισερς κατέκτησαν τον τίτλο της Ανατολικής Περιφέρειας, αλλά και στον Παναθηναϊκό για τον 7ο ευρωπαϊκό τίτλο στο Βερολίνο.

Ο Μπέβερλι, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό στο παρελθόν, μετά τα συγχαρητήριά του, ανέφερε πως θα βάλει στο τραπέζι σε επόμενο βίντεό του, τη σύγκριση μεταξύ NBA και EuroLeague play off, έχοντας φυσικά εμπειρία και από τις δύο καταστάσεις.

Congrats EC Champs Boston Celtics and Congrats to Panathinaikos 🔥🏆 been locked in to NBA and Euroleague. Got a video dropping tomorrow comparing NBA vs Euroleague playoffs 🤫🏀🏀🏀 @PatBevPod