Mάικ Τζέιμς: «Οι οπαδοί δεν πρέπει να έχουν ψήφο στις ομάδες της Euroleague»

Ο Μάικ Τζέιμς τόνισε πως δεν θα πρέπει να ψηφίζουν οι φίλαθλοι για τις κορυφαίες πεντάδες της Euroleague.

Την αρχή έκαναν ο Σέιν Λάρκιν και ο Τσίμα Μονέκε, οι οποίοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την All Euroleague Team όσο και από τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague και στη συνέχεια τους ακολούθησε και ο Αϊζάια Κάνααν. Ακόμα ένας παίκτης της διοργάνωσης προστέθηκε στη λίστα και δεν είναι άλλος από τον Μάικ Τζέιμς.

«Λυπάμαι, οι οπαδοί δεν πρέπει να έχουν ψήφο στις ομάδες της Euroleague. Οι φίλαθλοι θα ψηφίσουν τις ομάδες και τους αγαπημένους τους παίκτες. Δεν είναι δουλειά τους να είναι αμερόληπτοι. Υποτίθεται ότι είναι προκατειλημμένοι. Οπότε νομίζω ότι η ψηφοφορία τους έχει κάνει κάποιες ομάδες να μπερδεύουν κατά τη γνώμη μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αληθινοί γνωρίζουν», ήταν τα λόγια του.

I’m sorry, fans shouldn’t have a vote in EuroLeague teams. Fans will vote for their teams and favorite players. It’s not their job to be unbiased. They’re supposed to be biased. So i think them voting has made some teams confusing in my opinion. But whatever real ones know