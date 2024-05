Ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν οι δύο παίκτες που πέτυχαν 4/4 στις προβλέψεις τους για το Final Four 2024.

H EuroLeague ρώτησε και οι Σάσα Βεζένκοβ και Λούκα Ντόντσιτς απάντησαν. Με 100% ποσοστό επιτυχίας! Η ερώτηση αφορούσε τη σύνθεση για το φετινό Final Four, με τον Βούλγαρο φόργουορντ των Σακραμέντο Κινγκς και τον Σλοβένο γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς, να δίνουν τα δικά τους προγνωστικά.

«Ρεάλ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Φενέρ» ήταν η σειρά του Βεζένκοβ, του πιο πρόσφατου MVP της EuroLeague,«Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ, Παναθηναϊκός», αυτή του Ντόντσιτς.

Μάλιστα, ο τελευταίος έδωσε και την απάντηση για την επόμενη πρωταθλήτρια, η οποία θα είναι η ίδια με τη φετινή, δηλαδή η πρώην ομάδα του, η Ρεάλ Μαδρίτης.

