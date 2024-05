Πιτίνο: «Πάμε για το 7ο, φέρτε την κούπα στο σπίτι της»

Ο Ρικ Πιτίνο δεν σταματάει να παρακολουθεί τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού. Και στο νέο tweet του ζητάει το... 7ο!

Ο Ρικ Πιτίνο δεν μπορεί να ξεχάσει τις ημέρες που έχει περάσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και στην Ελλάδα. Και συχνά αφήνει τα δικά του μηνύματα, στο λογαριασμό του στο twitter (Χ).

Αυτή τη φορά ο Αμερικανός προπονητής του Σεντ Τζονς, μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα η 7η κούπα.

«Συγχαρήτηρια στον Παναθηναϊκό για τη μεγάλη νίκη που τους έκλεισε το ταξίδι στο Final Four. Πάμε για το 7ο!!! Φέρτε την κούπα στο σπίτι της», έγραψε ο Πιτίνο.

Και είναι πέρα από σίγουρο ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, για να δει και τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο.

Congratulations to @paobcgr on their great win to clinch a trip to the final 4. Let's get number 7!!! Bring the championship home!