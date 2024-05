Μόλις έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ ο Κέντρικ Ναν όλο το ΟΑΚΑ σηκώθηκε στο πόδι και τον αποθέωσε τραγούδωντας το όνομά του.

Η ιαχή «Κέντρικ Ναν, οε, οε, οε» δόνησε την ατμόσφαιρα στο κλείστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μόλις εμφανίστηκε ο Αμερικανός γκαρντ.

Κατά την είσοδο του στο παρκέ όλο το ΟΑΚΑ σηκώθηκε στο πόδι και του πρόσφερε απλόχερα ένα μοναδικό standing ovation, το οποίο απόλαυσε και με το παραπάνω.

Μάλιστα με χαρακτηριστική κίνηση των χεριών του έδωσε το έναυσμα για να ξεσηκωθεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος!

Εκείνη τη στιγμή οι φίλοι των «πρασίνων» άρχισαν να τραγουδούν το όνομά του, δείγμα της αγάπης τους και της... επιθυμίας τους να παραμείνει στην ομάδα.

As soon as @nunnbetter_ walks on court…



The noise goes up a NOTCH 🆙 #EveryGameMatters pic.twitter.com/9sOv2NZPZW