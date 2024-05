Η τριάδα Ναν, Σλούκα και Λεσόρ είναι εκείνοι που έχει κάνει τη διαφορά στη σειρά με την Μακάμπι, κάτι που αποτυπώθηκε και στους αριθμούς.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η «Αγία Τριάδα» των «πρασίνων» έχει σημειώσει τους 195 από τους συνολικά 360 πόντους ύστερα από τα τέσσερα ματς των play off. Όπερ και σημαίνει το 54.1% κάτι που μεταφράζεται με 48.7 πόντους σε κάθε ματς από τους 90 κατά μέσο όρο που σκοράρουν οι «πράσινοι» σε αυτές τις αναμετρήσεις.

Λογικό και επόμενο να βρεθούν και μέσα στο ΤΟΡ-5 των καλύτερων σκόρερ ύστερα από τα τέσσερα παιχνίδια στις σειρές Παναθηναϊκός - Μακάμπι, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και Μονακό - Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα πρώτος καλύτερος στη λίστα είναι ο Κέντρικ Ναν με 70 πόντους (17.5π. μ.ο.), δεύτερος ο Λορέντζο Μπράουν με 67 πόντους (16.7π., μ.ο.), τρίτος ο Ματίας Λεσόρ με 64 πόντους (16π. μ.ο.), τέταρτος ο Κώστας Σλούκας με 61 πόντους (15.2π. μ.ο.) και μάλιστα όντας στο «μηδέν» στο Game 3, ενώ στην 5η θέση βρίσκεται ο Τζαμπάρι Πάρκερ με 60 πόντους (15π. μ.ο.)

