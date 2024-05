Τα πράγματα αγρίεψαν μετά το τέλος του ματς της Φενέρ με τη Μονακό, αφού ορισμένοι οπαδοί των Τούρκων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μονακό έκανε το 2-2 στη σειρά με τη Φενέρ και όλα θα κριθούν στο Game 5. Πάντως είχαμε σύρραξη και μεγάλη ένταση μετά το τέλος του ματς.

Πρωταγωνιστές οι Μπλόσομγκεϊμ και Ντιαλό που τα... είπαν με οπαδούς της Φενέρ στην πλάγια γραμμή και το πράγμα πήγε να ξεφύγει. Οπαδοί των Τούρκων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και ένας πέταξε μια μπάλα προς τον Ντιαλό. Μάλιστα οι άνθρωποι των Μονεγάσκων προσπαθούσαν να συγκρατήσουν και τον Μάικ Τζέιμς.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα ο Μάικ Τζέιμς κατευθύνθηκε μαινόμενος προς τον γιο του προέδρου της Φενέρ, αφού σε video δείχνει να φωνάζει προς τους Ντιάλο - Μπλόσομγκεϊμ. Αυτή η ενέργεια εξόργισε τον σταρ της Μονακό.

Ο Ομπράντοβιτς φώναξε να απομακρυνθούν οι παίκτες του για να μην υπάρξει καμιά τιμωρία, ενώ η Μονακό στη συνέχεια έφυγε προς τα αποδυτήρια και οι Τούρκοι οπαδοί πετούσαν αρκετά αντικείμενα. Όλα αυτά ενόψει το καθοριστικού Game 5.

Bad scenes after the end of the game.#Euroleague pic.twitter.com/eeq3rK3riw