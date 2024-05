Πιτίνο: «Η μέρα ξεκίνησε με νίκη του Παναθηναϊκού και συνεχίστηκε με απίστευτη εμφάνιση των Νικς»

Τις δύο αγάπες του, τον Παναθηναϊκό και τους Νιου Γιορκ Νικς σχολίασε ο Ρικ Πιτίνο στη χθεσινή βραδιά όπου και οι δύο ομάδες που ξεχωρίζει πέτυχαν σπουδαίες νίκες.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι στο Βελιγράδι, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης για να ακολουθήσει λίγη ώρα αργότερα ένα ακόμα «διπλό». Αυτό των Νικς επί των Σίξερς στο Game 6 της μεταξύ τους σειράς που έδωσε την πρόκριση στους Νεοϋορκέζους.

Αμφότερα τα αποτελέσματα ενθουσίασαν τον Ρικ Πιτίνο, που τουίταρε για τις νίκες των ομάδων που χαρακτήρισε ξεχωριστές για εκείνον.

«Η Πέμπτη είναι μία τρομερή μέρα. Ξεκίνησε με την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού που οδήγησε τη σειρά των play off της EuroLeague σε Game 5 στην Αθήνα και συνεχίστηκε με την απίστευτη εμφάνιση των Νιου Γιορκ Νικς. Δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες για μένα, που έπαιξαν με καρδιά» ανέφερε ο Πιτίνο, που έχει θητεία στον πάγκο των Νικς τόσο ως ασίσταντ, όσο και ως πρώτος προπονητής από το 1987 έως το 1989 αλλά και φυσικά σε αυτόν του Παναθηναϊκού με δύο περάσματα από το 2018 έως το 2020.

Thursday was a special day. Started with a thrilling victory by @paobcgr to force game 5 in Athens, followed by an amazing performance by the @nyknicks. Two special teams that play with tremendous heart!